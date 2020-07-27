На Прикарпатті розроблять протипаводкову програму

Голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів дав сьогодні завдання створити комплексну протипаводкову програму.

Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.

«Прикарпаття впродовж останніх років потерпає від руйнівних наслідків повеней. Тож, для забезпечення комплексного підходу для вирішення даної проблеми варто створити комплексну протипаводкову програму», - повідомляє Івано-Франківська ОДА.

Зазначається, що голова ОДА Віталій Федорів дав сьогодні відповідне завдання управлінням та відділам адміністрації. На його думку, реалізація цієї програми сприятиме захисту від затоплення десятків населених пунктів області, дасть можливість відслідковувати ситуацію на річках, моделювати варіанти розвитку паводку та своєчасно вживати заходи щодо попередження та мінімізації негативних наслідків.

Як повідомлялося, внаслідок інтенсивних опадів впродовж 22-23 червня на Прикарпатті відбулось підтоплення 263 населених пунктів. Стихія повністю зруйнувала 20 житлових будинків, четверо людей загинули. В області пошкоджені 201 км доріг, 93 мости понад 80 км берегоукріплень. Збитки від повені в області оцінюють на рівні 2,5 млрд. грн..