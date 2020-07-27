На Харківщині за 27 мільйонів звели фізкультурно-оздоровчий комплекс

У м. Дергачі на Харківщині будівля фізкультурно-оздоровчого комплексу, який входить до програми «Велике будівництво», готова на 100%.

Про це повідомляється на сайті Харківської ОДА.

«Цей проєкт уже сьогодні готовий на 100%, найближчим часом ми отримаємо документи на введення в експлуатацію комплексу», - зазначає голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

У цей фізкультурно-оздоровчий комплекс мають завезти та встановити обладнання, а також закінчується робота з документацією щодо введення в експлуатацію.

«Наразі ми вже маємо документи від теплових мереж щодо виконання технічних умов, є документи щодо водопостачання та водовідведення. Зараз проходять випробування електричної частини, висновки будуть найближчим часом. Плануємо протягом найближчих двох тижнів отримати всі необхідні документи для вводу в експлуатацію», - розповів директор підрядної організації Олександр Божко.

У Дергачівському ФОКу буде розміщуватися багатофункціональна зала для ігрових видів спорту: мініфутболу, баскетболу, тенісу та волейболу. Також тут будуть тренажерну залу і фітнес-центр. Будівля оснащена роздягальнями з душовими кабінами. Тут є кабінет надання медичної допомоги, тренерська кімната. Будівля обладнана відповідно до вимог інклюзивності.

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Займатися спортом у комплексі зможуть всі жителі Дергачівського району. У ФОКу одночасно зможуть знаходитися близько 80 осіб, на день його зможуть відвідувати 400 осіб.

Будівництво ФОКу обійшлося у 27,5 млн грн. «При виконанні робіт ми зекономили близько 1,3 млн - і використали ці кошти на огородження, відеонагляд, кондиціонування в залі», - розповів Божко.

Як повідомляв Укрінформ, фізкультурно-оздоровчі комплекси цього року добудовують у м. Ізюм (ФОК із басейном), у м. Дергачі, м. Краснокутськ та у смт Новопокровка, а у м. Вовчанськ з’явиться спортивний майданчик із синтетичним покриттям.

Проєкт «Велике будівництво» розпочався 1 березня. Цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото:kharkivoda.gov.ua