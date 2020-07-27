На Донеччині достроково завершили ремонти трьох мостів

У межах програми «Велике будівництво» на Донеччині капітальні ремонти трьох мостів завершено з випередженням графіку.

Про це повідомили в Донецькій обласній держадміністрації.

«Капітальні ремонти трьох мостів у Донецькій області, які увійшли до програми «Велике будівництво», завершено раніше запланованих термінів», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що два з них (мости через річку Ступки та Бахмутівка) розташовані на одній з центральних автомобільних артерій Донеччини – трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський. Третій міст (через канал Сіверський-Донець-Донбас) знаходиться на дорозі Покровськ-Бахмут-Михайлівка.

За словами керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, ці об’єкти давно потребували ремонту: два з них побудовані у 50-х роках минулого століття, третій (через канал Сіверський Донець-Донбас) – новіший, побудований у 2000-му році, але вже був у незадовільному технічному стані. Загальна протяжність трьох оновлених мостів – майже дві сотні метрів.

Фінансування капітальних ремонтів трьох мостів здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету, додали в ОДА.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua