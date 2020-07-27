Шмигаль у вівторок їде на Полтавщину

Завтра, 28 липня, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуватиме з робочою поїздкою на Полтавщині.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної держадміністрації.

"28 липня 2020 року відбудеться робоча поїздка Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Полтавської області", - йдеться у повідомленні.

Планується, що очільник уряду відвідає ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», де проведе коротку нараду з керівництвом, а пізніше ознайомиться з діяльністю приватного сільськогосподарського підприємства - агрофірми «Урожай» Кобеляцького району.