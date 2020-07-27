На Житомирщині різке зростання кількості хворих на коронавірус, що спостерігається з минулого тижня, пов’язують з ігноруванням людьми протиепідемічних вимог.

Про це на брифінгу розповів прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За інформацією та аналітичними матеріалами управління охорони здоров’я Житомирської ОДА, цьому (зростанню кількості хворих – ред.) сприяло недотримання протиепідемічних заходів, у тому числі неносіння масок у громадських місцях та велике скупчення людей», - зазначив Мельник.

За його словами, упродовж минулого тижня в області підтвердили 112 нових випадків коронавірусу.

Зокрема, за 21 липня підтверджено 25 інфікувань COVID-19, що найбільше з початку місяця.

Загалом на Житомирщині підтверджено 1723 випадки COVID-19, 1373 людини одужали, 35 – померли.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 липня в Україні лабораторно підтверджені 65 656 випадків COVID-19, за добу — 807 нових. Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1 616 летальних випадків, одужало 36 122 людей.