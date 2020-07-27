На Дніпропетровщині розпочали будівництво масштабної сонячної електростанції

У Межівській ОТГ стартувало будівництво першої СЕС – поблизу Межової. Роботи розгорнулися на майданчику в 10 га, планують звести п’ять нових сонячних електростанцій загальною потужністю понад 100 Мвт.

Про це повідомили в управлінні паливно-енергетичного комплексу Дніпропетровської ОДА.

«Альтернативна енергетика набирає обертів в усьому світі. І Дніпропетровщина тут не пасе задніх. Регіон – у національних лідерах із будівництва сонячних електростанцій. Їх наразі близько 100, – зазначили в управлінні паливно-енергетичного комплексу Дніпропетровської ОДА.

В облдержадміністрації додали, що майбутня Межівська СЕС складатиметься з 24 тис. сонячних панелей. Вони генеруватимуть до 5 МВт електроенергії.

Будівельники вже змонтували конструкції. Наразі «начиняють» їх панелями.

«Замахнулися на наймасштабніший інвест-проєкт у громаді за останні 30 років. Все – завдяки інвестиційній компанії, яка вирішила започаткувати бізнес у зеленій енергетиці саме в Межівській ОТГ. Загалом планує тут звести 5 сонячних електростанцій загальною потужністю понад 100 МВт”, – сказав голова Межівської ОТГ Володимир Зражевський.

За його словами, нові СЕС – це і додаткові надходження до бюджету громади з оренди землі, і нові робочі місця для мешканців.

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Нині на Дніпропетровщині – близько 100 сонячних електростанцій. Із них 2 входять до п’ятірки найпотужніших в Європі: Покровська та Нікопольська.