На Київщині за добу - 45 випадків COVID-19

У Київській області за останню добу підтверджено 45 нових випадків COVID-19.

Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 27 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3548 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 311 дітей та у 571 медичного працівника", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 45 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 6-ти дітей віком від 8 до 17 років та у 39 дорослих.

З них 7 хворих госпіталізовано та перебуває на стаціонарному лікуванні, інші 38 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 662 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2886 осіб.

Одужало всього 2561 особа, з них 218 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу повідомлень про одужання не надходило.

Всього за період епідемії у Київській області померло 60 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу нових повідомлень про летальні випадки не надходило.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 6981 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 45 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 12 510 контактними особами.

Як повідомлялося, станом на 27 липня в Україні лабораторно підтверджені 65 656 випадків COVID-19, за добу — 807 нових.