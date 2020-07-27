У Запоріжжі рятують житловий будинок, який розходиться по швах

У Запоріжжі житловий будинок на проспекті Соборному, 234 руйнується на очах, міська влада шукає розв'язання проблеми.

Про це у Facebook повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

«Провів позачергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо стану житлового будинку по пр. Соборному, 234. Виявлено свищ на мережах «Водоканалу», його оперативно усунули. Але сталося намокання ґрунту, через що стан будинку погіршився та виникла загроза руйнування третього під’їзду, зокрема, чотирьох квартир», - написав мер.

За словами міського голови, він доручив муніципальній аварійній службі продовжити встановлення додаткових підпірок, а керуючій компанії - перевірити стан ліпнини. Також буде продовжено обстеження облицювальної плитки. За потреби для відселення мешканців аварійного будинку підготують необхідну кількість місць і транспорт.

«Ремонт будинку буде виконано за кошти підприємств «Запоріжремсервіс», «Місто для людей» та «Водоканал», де зараз проводиться службове розслідування. Щоденно всі служби інформуватимуть мешканців про стан справ», - зазначив Буряк.

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Уночі, згідно з розпорядженням мера, біля будинку чергуватимуть аварійна бригада, рятувальники та поліція, готові оперативно надати допомогу мешканцям.

Будинок на пр. Соборному, 234 було зведено у 1950-х роках, він є пам'яткою архітектури місцевого значення.