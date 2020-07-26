У Харкові біля автомийки вибухнула граната

Харківська поліція встановлює обставини вибуху, який стався поблизу автомийки на вулиці Глібівській у Київському районі міста.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Харківської області.

«Розбиті вікна у будівлі автомийки по вулиці Глібовській та пошкоджений фасад виявив власник та повідомив до поліції 26 липня о 12:40», - йдеться в повідомленні.

В ході огляду місця події поліцейські попередньо встановили, що вибухнула ручна граната РГД-5.

"В результаті події ніхто з громадян не постраждав», - запевнили в поліції.

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Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку заяв та повідомлень Київського відділу поліції Харкова. Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські встановлюють обставини події та причетних до неї осіб.

Фото: поліція