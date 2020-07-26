З гаража у Чернівцях прикордонники вилучили контрабанди на мільйон
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Укрінформ
В одному з гаражів у Чернівцях прикордонники виявили склад контрабандистів, де зберігалися десятки тисяч пачок сигарет вартістю понад 1 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Майже 44 тисячі пачок сигарет контрабандисти зібрали в одному з гаражів обласного центру, щоб згодом нелегально відправити у Румунію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тютюнові вироби під час слідчо-оперативних заходів виявили прикордонники Чернівецького загону разом зі співробітниками податкової міліції ДФС у Чернівецькій області. Заходи проходили в рамках кримінального провадження, яке розпочали за повідомленням Головного оперативно-розшукового відділу Чернівецького прикордонного загону.
Виявлені сигарети, які були без марок акцизного збору в упаковках відомих брендів, вилучили. Орієнтовна вартість конфіскату - близько 1,17 млн гривень.
Фото: dpsu.gov.ua