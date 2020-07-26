З гаража у Чернівцях прикордонники вилучили контрабанди на мільйон

В одному з гаражів у Чернівцях прикордонники виявили склад контрабандистів, де зберігалися десятки тисяч пачок сигарет вартістю понад 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Майже 44 тисячі пачок сигарет контрабандисти зібрали в одному з гаражів обласного центру, щоб згодом нелегально відправити у Румунію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тютюнові вироби під час слідчо-оперативних заходів виявили прикордонники Чернівецького загону разом зі співробітниками податкової міліції ДФС у Чернівецькій області. Заходи проходили в рамках кримінального провадження, яке розпочали за повідомленням Головного оперативно-розшукового відділу Чернівецького прикордонного загону.

Виявлені сигарети, які були без марок акцизного збору в упаковках відомих брендів, вилучили. Орієнтовна вартість конфіскату - близько 1,17 млн гривень.

Фото: dpsu.gov.ua