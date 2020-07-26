Стипендію Президента отримав закарпатець, який пережив 25 років радянських таборів

Мешканцю Закарпаття 91-річному Івану Мирону, який відбув 25 років ув’язнення у радянських таборах, призначено довічну президентську стипендію.

Про це у Facebook повідомляє Закарпатська ОДА.

«Закарпатцю Івану Васильовичу Мирону, котрий відбув 25 років радянських таборів, призначено довічну президентську стипендію. Відповідний Указ №291/2020 «Про призначення довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність» опубліковано на офіційному сайті Президента України 24 липня» - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Іван Мирон народився 9 березня 1929 року в селі Росішка Рахівського району, тут мешкає й зараз.

У підлітковому віці був пластуном. Згодом працював учителем початкових класів. Був активним учасником антирадянського руху. Восени 1950 року відмовився служити в радянській армії - війську «окупантів». У травні 1951-го був арештований.

У січні 1952 року Івана Мирона засудили на 25 років суворого режиму. У 1953-му він був учасником повстання політв'язнів у Норильську.

Іван Мирон вийшов на волю навесні 1976-го. Реабілітований 18 липня 2019 року.

Як повідомлялося, Президент України підписав два укази про призначення довічних державних стипендій - громадянам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, а також учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років.