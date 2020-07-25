На Вінниччині за минулу добу виявили 50 випадків коронавірусу

На Вінниччині за минулу добу виявили 50 нових випадків COVID-19, станом на ранок 25 липня загальна кількість інфікованих сягнула 2512.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення коронавірусу РНБО.

Згідно з даними Системи, в області одужали від коронавірусу 1926 людей, продовжують хворіти 540. Нових летальних випадків не зафіксовано.

Відсоток летальності на Вінниччині зафіксовано на рівні 1,8, одужань – 77% при загальнодержавних показниках 2,5% та 56% відповідно.

Читайте також: Кабмін опублікував постанову про умови карантину у серпні

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 25 липня лабораторно підтверджено 63 929 випадків COVID-19, з них за добу – 1106. Протягом доби зафіксовано 29 нових летальних випадків, одужали 611 пацієнтів.