Садовий пояснив, чому у Львові збільшилась кількість ПЛР-тестів

Кількість ПЛР-аналізів зросла через те, що львів’яни їдуть за кордон і роблять перед цим тестування на коронавірус.

Про це заявив міський голова Андрій Садовий, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Учора й напередодні більше людей здавали ПЛР. Ми повинні розуміти, що люди, які зараз виїжджають кудись на відпочинок, особливо у Чорногорію, Хорватію, — без результату ПЛР туди не проїдуть. Тому всі масово йдуть здавати ПЛР — хочуть вони того чи ні", — розповів Садовий ефірі радіо "Львівська хвиля".

Як повідомляв Укрінформ, Міністерством охорони здоров’я встановлено чіткий перелік осіб, які проходять безкоштовне ПЛР-тестування. Осіб, які виїздять на відпочинок за кордон в цьому списку немає, отож проводити їм безкоштовне ПЛР-тестування – неправомірно, вони мають проходити відповідні дослідження у приватних лабораторіях.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1160 ПЛР-тестів, з них 126 — позитивні. Серед них львів`ян — 61. Залишок проб у холодильнику — 874.

Фото: facebook.com/hrystyna.protsak