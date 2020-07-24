На Дніпропетровщині відремонтували навчально-виховний комплекс

У Синельниківському навчально-виховному комплексі, що на Дніпропетровщині, завдяки програмі "Велике будівництво" завершена реконструкція.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

«Завершили реконструкцію місцевого навчально-виховного комплексу у Синельниковому. Понад півтисячі учнів тепер здобуватимуть знання у комфортних умовах», - заявив очільник області Олександр Бондаренко.

Зазначено, що така глобальна реконструкція була проведена вперше за тридцять років. Зміни у будівлі як ззовні, так і з середи – кардинальні. Утеплений вентильований фасад прикрашений кольоровими фіброцементними плитами. Всередині замінили всі інженерні мережі, встановили нові вікна і двері. Осучаснили їдальню, роздягальню, актову залу, класи. Облаштували системи вентиляції та пожежної сигналізації. Передбачили під час реконструкції потреби дітей з інвалідністю. Встановили пандуси і підйомник.

«З моменту відкриття школи, це перша грандіозна реконструкція. До того ж крім ремонту, кабінети обладнали меблями та сучасною технікою. Там зручні парти, мультимедійні дошки, бойлери, умивальники. Коридори – широкі та світлі. У вестибюлі є великий плазмовий телевізор. Впевнена, що такі гарні умови мотивуватимуть наших учнів до навчання на високому рівні», – розповіла директор школи Галина Сіроух.

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В оновленому приміщенні створили креативні локації аби діти не сумували на перервах. Є музична зона з фортепіано, шахова, ігрова для найменших, куточок для юних художників. У планах - локація стартапів.

У навчальному закладі, крім того, відремонтували спортивний блок: спортзал, великий тренажерний зал, душові.

Для дітей з інвалідністю обладнали ресурсну кімнату та медіатеку, відкрили інклюзивно-ресурсний центр.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: adm.dp.gov.ua