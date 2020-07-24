Закарпатгаз подає в суд на майже 9 тисяч споживачів

Оператор газорозподільних мереж в Закарпатській області надіслав повідомлення про заборгованість найбільшим боржникам - триває підготовка матеріалів для передачі до суду по майже 9 тисячам споживачів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі ПАТ “Закарпатгаз”.

“Оператор газорозподільних мереж в Закарпатській області надіслав повідомлення про заборгованість найбільшим боржникам. Наразі триває підготовка матеріалів для передачі до суду по майже 9 тисячам споживачів. Станом на 24 липня закарпатці боргують за послугу з розподілу (доставки) 38 млн грн. Із 275 тисяч споживачів — майже 40 тисяч жодного разу не сплатили за цю послугу. Сумарний борг цих осіб перевищує 19 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії, на час карантину дійсно запроваджений мораторій на нарахування пені, штрафів та відключення газу за борги. Однак, заборони на стягнення плати у судовому порядку — немає.

“На жаль, ми змушені вдаватися до таких непопулярних методів, оскільки кошти, які надходять від плати за послугу з розподілу, — єдине джерело фінансування АТ "Закарпатгаз". Невчасні розрахунки ставлять під загрозу безперебійне та безпечне газопостачання всієї області", — прокоментувала комерційна директорка АТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

Примусове стягнення боргів у судовому порядку, пояснили на підприємстві, призведе до додаткових фінансових витрат. Споживачу доведеться сплатити судовий збір, а також оплатити правничу допомогу. Таким чином, у більшості випадків сума додаткових витрат перевищить суму, яку споживачеві слід сплатити за послугу з розподілу (доставки) газу - мінімальний розмір судового збору становить 2100 грн.

АТ «Закарпатгаз» — газорозподільна компанія, яка обслуговує 275 тисяч споживачів у категорії «населення», 2 тисячі бюджетних організацій та майже 5 тисяч промислових та комунальних об’єктів. Крім того, послугами АТ «Закарпатгаз» користуються 10 об’єктів теплокомуненерго, а також майже 600 релігійних організацій краю. Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія, становить 7,5 тис. км.