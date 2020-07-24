Розстріл бізнесмена під Києвом: поліція шукає вбивцю

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження через розстріл столичного бізнесмена під Києвом.

Про це інформує пресслужба облполіції.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що поблизу села Артемівка Бориспільського району невідома особа здійснила прицільні постріли з пістолету в авто Тoyota Сamry, за кермом якого знаходився 44-річний житель Києва.

Читайте також: Столичного бізнесмена розстріляли під Києвом на очах у сина

Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер, тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

«В салоні також був син загиблого. Хлопчик не постраждав», - зазначається у повідомленні.

Поліція Київщини проводить оперативно-розшукові заходи щодо затримання озброєного зловмисника.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, столичного бізнесмена, віцепрезидента боксерського клубу Ігоря Плекана розстріляли на очах у семирічного сина в Бориспільському районі Київської області.

Зазначалося, що у Плекана потрапило щонайменше чотири кулі, при цьому він зумів з'їхати з дороги та зателефонувати дружині. Але вижити йому не вдалося. Хлопчик залишився неушкодженим, нападники наказали йому бігти.