Розстріл бізнесмена під Києвом: поліція шукає вбивцю
Про це інформує пресслужба облполіції.
«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що поблизу села Артемівка Бориспільського району невідома особа здійснила прицільні постріли з пістолету в авто Тoyota Сamry, за кермом якого знаходився 44-річний житель Києва.
Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер, тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.
«В салоні також був син загиблого. Хлопчик не постраждав», - зазначається у повідомленні.
Поліція Київщини проводить оперативно-розшукові заходи щодо затримання озброєного зловмисника.
Як повідомлялося, за даними ЗМІ, столичного бізнесмена, віцепрезидента боксерського клубу Ігоря Плекана розстріляли на очах у семирічного сина в Бориспільському районі Київської області.
Зазначалося, що у Плекана потрапило щонайменше чотири кулі, при цьому він зумів з'їхати з дороги та зателефонувати дружині. Але вижити йому не вдалося. Хлопчик залишився неушкодженим, нападники наказали йому бігти.