На Львівщині понад 700 медиків одужали від COVID-19

У Львівській області одужали 733 медики й більшість з них вже повернулися до роботи. Загалом за час пандемії на Львівщини COVID-19 інфікувалися 1185 осіб медичного персоналу.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.

«Медичні працівники, які захворіли, скеровуються на ізоляцію, а ті, які потребують лікування, - амбулаторного чи стаціонарного - отримують його. Вже значна частина медиків одужала. Це дуже тішить, адже вони вертаються до виконання своїх професійних обов’язків», - наголосив директор департаменту Орест Чемерис.

Зазначається, що найбільша кількість випадків хворих на COVID-19 була виявлена у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова.

«Від початку карантину у нас захворіло 170 медиків, це і лікарі, і медсестри, і молодші медсестри. Одужала вже 121 особа. В стаціонарі перебуває зараз 1 людина і амбулаторно лікується 31 медик», - повідомив головний лікар Львівської лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Як повідомляв Укрінформ, з початку пандемії COVID-19 на Львівщині підтверджено 8588 випадків інфікування коронавірусом, з них 221 — летальний.

Загалом в Україні станом на 24 липня лабораторно підтверджено 62823 випадки COVID-19, з них за добу – 972. Протягом доби зафіксовано 20 нових летальних випадків, одужали 886 пацієнтів.