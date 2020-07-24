Через COVID-19 у мера Слов'янська дев'ятеро працівників міськради - на самоізоляції

Про це повідомляє пресслужба Слов'янської міської ради.

"Після виявлення COVID-19 у міського голови епідеміологічною службою було визначено коло контактних осіб. 9 працівників міської ради відправлені на самоізоляцію з наступним лабораторним контролем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міська рада продовжує працювати з дотриманням карантинних обмежень.

Як повідомляють у Донецькій ОДА, в області за добу виявили 12 нових хворих на коронавірусну хворобу. З них дев'ять - у Слов'янську, в тому числі у двох дітей півтора і 14 років; два - Маріуполі (одна дитина), один - у Слов'янському районі.

Усього з початку пандемії на Донеччині на COVID-19 захворіли 830 осіб, з яких 614 одужали, а ще 205 продовжують лікування. 11 випадків коронавірусної хвороби завершилися летально.

Загалом в Україні станом на 23 липня лабораторно підтверджено 62823 випадки COVID-19, з них за добу – 972. Протягом доби зафіксовано 20 нових летальних випадків, одужали 886 пацієнтів.