Столичного бізнесмена розстріляли під Києвом на очах у сина

Столичного бізнесмена, віцепрезидента боксерського клубу Ігоря Плекана розстріляли на очах у семирічного сина в Бориспільському районі Київської області.

Про це повідомляють Факти.ICTV.

Відзначається, що 44-річний підприємець їхав у село Артемівка, коли недалеко від залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.

"У Плекана потрапили близько чотирьох куль, при цьому він зумів з'їхати з дороги та зателефонувати дружині. Вижити йому не вдалося. Хлопчик залишився неушкодженим, нападники наказали йому бігти", - інформують журналісти.

За допомогою звернулася дружина бізнесмена, якій місце подій вказав син.

Як пише "Новинарня", дружина бізнесмена Наталія розповіла, що "погрози від невідомих надходили регулярно", проте чоловік не надавав їм значення.