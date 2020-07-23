Мукачівському сажотрусу Берті-бачію присвоїли звання “Почесний громадянин міста”. Берталон Товт працює сажотрусом в Мукачеві понад 50 років, йому встановлений прижиттєвий пам'ятник в центрі міста.

Про це повідомляє Мукачівська міськрада у Facebook.

“Мукачівському сажотрусу Берті-бачію присвоїли звання «Почесний громадянин міста». З такою ініціативою виступив міський голова Андрій Балога. Відповідне рішення про присвоєння Берталону Берталоновичу Товту звання "Почесного громадянина Мукачева" схвалено на засіданні чергової сесії Мукачівської міськради” - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 70-річного Берті-бачія знають як легенду Мукачева, 10 років тому в центральній частині міста йому встановили пам’ятник. В останні роки йому присвячується й Парад сажотрусів, який теж відбувається в місті щоліта у липні, на День народження Берті-бачія.

Берталон Товт півстоліття працює сажотрусом в Мукачеві та пропагує цю професію, вчить молодь.

Детальніше про Берті-бачія читайте в матеріалі Укрінформу.