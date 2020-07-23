У Запоріжжі відремонтують дорогу на греблі ДніпроГЕСу

У Запоріжжі відремонтують дорогу на греблі ДніпроГЕСу

Укрінформ
У Запоріжжі в серпні розпочнеться ремонт автодорожнього покриття на греблі ДніпроГЕСу. Роботи виконуватимуть вночі.

Про це повідомили в пресслужбі ДніпроГЕСу.

"Інформуємо, що на автопереїзді через греблю Дніпровської ГЕС з 3 серпня 2020 року розпочнеться поточний ремонт деформаційних швів автодорожнього переїзду 1932 року. Дбаючи про комфорт мешканців та гостей міста Запоріжжя ремонтні роботи будуть проводитись у нічний час: з 21.00 години до 6.00", - йдеться у повідомленні.

На час ремонтних робіт частково буде обмежено рух автотранспорту.

Раніше, в серпні 2019 року, на греблі вже виконувались ремонтні роботи. Було повністю зняте асфальтне покриття по всій довжині автомобільного переїзду через греблю, також були укріпленні бетонні та металеві конструкції.

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Роботи були завершені 14 жовтня 2019 року. Тоді керівник ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв, що гребля ДніпроГЕС може працювати ще 2, максимум 3 роки. Після чого її мають закрити для проведення масштабної реконструкції. За цей час в місті необхідно було збудувати інші мостові переходи через р. Дніпро.

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