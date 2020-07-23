У Запоріжжі відремонтують дорогу на греблі ДніпроГЕСу

У Запоріжжі в серпні розпочнеться ремонт автодорожнього покриття на греблі ДніпроГЕСу. Роботи виконуватимуть вночі.

Про це повідомили в пресслужбі ДніпроГЕСу.

"Інформуємо, що на автопереїзді через греблю Дніпровської ГЕС з 3 серпня 2020 року розпочнеться поточний ремонт деформаційних швів автодорожнього переїзду 1932 року. Дбаючи про комфорт мешканців та гостей міста Запоріжжя ремонтні роботи будуть проводитись у нічний час: з 21.00 години до 6.00", - йдеться у повідомленні.

На час ремонтних робіт частково буде обмежено рух автотранспорту.

Раніше, в серпні 2019 року, на греблі вже виконувались ремонтні роботи. Було повністю зняте асфальтне покриття по всій довжині автомобільного переїзду через греблю, також були укріпленні бетонні та металеві конструкції.

Роботи були завершені 14 жовтня 2019 року. Тоді керівник ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв, що гребля ДніпроГЕС може працювати ще 2, максимум 3 роки. Після чого її мають закрити для проведення масштабної реконструкції. За цей час в місті необхідно було збудувати інші мостові переходи через р. Дніпро.