"Полтавський терорист" відпустив поліцейського-заручника

Поліцейського, якого раніше у Полтаві захопив у заручники громадянин Роман Скрипник, звільнено.

Про це інформує Нацполіція у Facebook.

"Заручника звільнено. Він неушкоджений", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник посеред дороги покинув авто та втік у лісопосадку. Наразі триває спецоперацію по затриманню небезпечного озброєного злочинця.

Як повідомлялося, вранці у Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Був судимий у 2007 р. за дрібну крадіжку, у 2008 р. - за шахрайство, у 2014 р. за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.