У Харкові затримали чоловіка, який надав неправдиві дані про захоплення заручниці

Чоловіка, який надав неправдиву інформацію про захоплення заручниці в Харкові, затримали.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Під час виїзду за вказаною громадянином адресою, інформація не знайшла свого підтвердження. Наразі 50-річний харків’янин затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставлений до Київського відділу поліції, з ним проводяться слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 липня, близько 13:20, до Київського відділу надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що він захопив будівлю по вулиці Бондаренківській. Також чоловік сказав, що у нього є вибухівка і зброя, а в будинку утримується жінка.

За адресою розташований будинок, який належить 41-річній жінці. Вона була вдома, коли приїхали працівники поліції. На даний час її життю та здоров’ю нічого не загрожує, медичної допомоги вона не потребує. В домоволодінні зброї чи вибухівки поліцейські не виявили.

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Співробітники поліції встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 50-річний харків'янин, якого виявили за місцем проживання по вулиці Сонячній. За попередніми даними, чоловік має конфлікт з власницею будинку.

Вирішується питання щодо повідомлення громадянину про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.