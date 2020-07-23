ЗМІ дізнались, хто взяв у заручники поліцейського в Полтаві

Зловмисник, який, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського і зараз їде в бік Києва, - полтавець 1988 року народження, який був двічі засуджений.

Про це повідомляє "Суспільне".

"...Особу зловмисника встановлено. Це чоловік 1988 року народження, уродженець Полтави... Раніше був засуджений за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 185 ( Крадіжка)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, він 9 разів притягувався до адміністративної відповідальності (ст. 130, 126, 122-2 КУпАП - водіння у нетверезому стані, без прав, невиконання вимог про зупинку).

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці у Полтаві на вул.Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату. Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Наразі рухається дорогами місцевого значення у бік Києва.

фото: Суспільне Полтава