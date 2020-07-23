ЗМІ дізнались, хто взяв у заручники поліцейського в Полтаві
Про це повідомляє "Суспільне".
"...Особу зловмисника встановлено. Це чоловік 1988 року народження, уродженець Полтави... Раніше був засуджений за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 185 ( Крадіжка)", - йдеться у повідомленні.
Крім того, він 9 разів притягувався до адміністративної відповідальності (ст. 130, 126, 122-2 КУпАП - водіння у нетверезому стані, без прав, невиконання вимог про зупинку).
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці у Полтаві на вул.Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату. Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Наразі рухається дорогами місцевого значення у бік Києва.
фото: Суспільне Полтава