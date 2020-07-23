СБУ просить арешту для "луцького терориста"

Слідчий Служби безпеки України вніс до Луцького міськрайонного суду Волинської області клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою "луцькому терористу" Максиму Кривошу.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба УСБУ у Волинській області.

"Слідчий СБУ вніс клопотання до Луцького міськрайонного суду Волинської області про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Максиму Кривошу, який 21 липня ц.р. захопив у Луцьку пасажирів рейсового автобуса «Краснилівка-Берестечко»", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Підозрюваний - Максим Кривош, двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22-ї години заручників було звільнено, а терориста - затримано.