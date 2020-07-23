На Вінниччині за добу зафіксували 52 нових випадки COVID-19

На Вінниччині за минулу добу зафіксували 52 нових випадки COVID-19, станом на ранок 23 липня загальна кількість інфікованих сягнула 2416.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення коронавірусу РНБО.

Згідно з даними Системи, одужали від коронавірусу 1868 людей, продовжують хворіти 505. Зафіксовано новий летальний випадок, - це 43 смерть пацієнта з коронавірусом у регіоні.

Відсоток летальності на Вінниччині зафіксовано на рівні 1,8, одужань – 77% при загальнодержавних показниках 2,5% та 55% відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 23 липня лабораторно підтверджено 61851 випадок COVID-19, з них за добу – 856. Протягом доби зафіксовано 17 нових летальних випадків. Одужали 828 пацієнтів.