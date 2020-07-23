На Запоріжжі кількість хворих на коронавірус сягнула 700, за добу - 9

За останню добу в Запорізькій області зареєстровано 9 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього в області захворіли 700 людей.

Про це повідомляє лабораторний центр МОЗ.

“За останню добу в області зареєстровано 9 нових випадків захворювання на COVID-19 (м.Запоріжжя-5, м. Бердянськ-2, Оріхівський р-н-1, Більмацький р-н - 1). Летальних випадків не зареєстровано. Одужавших за добу немає. Всього станом на 9:00 23 липня в області зареєстровано 700 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 63 – серед дітей та 103 – серед медичних працівників”, - йдеться у повідомленні.

Наразі медики перевіряють ще 27 підозр.

Одужали та виписані 556 хворих. За весь період карантину зареєстровано 21 летальний випадок від COVID -19.

Раніше у Бердянську спалах коронавірусу зафіксували в санаторії ТОВ «Санаторій Арктика». Серед хворих - 10 мешканців м. Запоріжжя, 1 – м. Бердянська, 1 – м. Вільнянська. Перші два хворих були виявлені на початку липня. Також на коронавірус захворіли працівники станції швидкої допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 23 липня лабораторно підтверджено 61851 випадок COVID-19, з них за добу – 856. Протягом доби зафіксовано 17 нових летальних випадків. Одужали 828 пацієнтів.