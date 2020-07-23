На Житомирщині за добу COVID-19 виявили у 20 осіб, 35 одужали

На Житомирщині за минулу добу, 22 липня, підтвердили 20 нових випадків COVID-19, а 35 людей подолали хворобу.

Про це інформує пресслужба Житомирської обласної ради.

«За минулу добу в Житомирській області діагностовано 20 нових випадків захворювання на COVID-19, що підтверджено лабораторними дослідженнями. Усього в області від початку епідемії на коронавірусну інфекцію захворіло 1 тис. 654 жителі», - йдеться у повідомленні.

Нові випадки інфікування виявлені у Житомирі (8), Коростенському (6), Чуднівському (3), Бердичівському (1), Коростишівському (1) та Хорошівському (1) районах.

Наразі найбільше хворих у Житомирі (555), Житомирському (209) та Коростенському (164) районах.

Водночас, за минулу добу від коронавірусу одужали 35 людей: у Житомирі - 7, Житомирському районі - 23 та Коростенському - 5.

Загалом на Житомирщині хворобу подолали 1324 пацієнти і 35 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 липня в Україні лабораторно підтверджено 61 851 випадок COVID-19, за добу – 856. Загалом в Україні зареєстровано 1551 смерть від COVID-19. Одужали – 34 000.