Постраждалим від пожеж на Житомирщині виділили ще 2,1 мільйона допомоги
Про це інформує Урядовий портал.
"Уряд підтримав рішення про виділення додаткових 2,1 млн грн, які будуть спрямовані для допомоги постраждалим від пожежі в Житомирській області", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, на території Житомирської області 16 квітня виникла лісова пожежа, яка розповсюдилася на території 8 лісових господарств. Загальна площа пожежі становила близько 30 тис. гектарів.
До гасіння залучалось 1069 осіб та 156 одиниць техніки. У тому числі три літаки АН-32П, якими здійснювалося скидання до 150 тонн води на добу.
У травні уряд виділив 11,2 млн грн для придбання житла сім’ям, будинки яких згоріли. Крім того, уряд ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 45,3 млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області. Зокрема, Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) - 7665 тис. гривень та Міністерству енергетики та захисту довкілля (для Державного агентства лісових ресурсів) - 37 670 тис. гривень. За ці кошти, в тому числі, буде закуплено пожежно-технічне оснащення, протипожежне обладнання, засоби пожежогасіння тощо.
Фото: ДСНС