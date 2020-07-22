Постраждалим від пожеж на Житомирщині виділили ще 2,1 мільйона допомоги

Кабінет міністрів виділив ще 2,1 млн грн на допомогу постраждалим від пожеж у квітні цього року на Житомирщині.

Про це інформує Урядовий портал.

"Уряд підтримав рішення про виділення додаткових 2,1 млн грн, які будуть спрямовані для допомоги постраждалим від пожежі в Житомирській області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на території Житомирської області 16 квітня виникла лісова пожежа, яка розповсюдилася на території 8 лісових господарств. Загальна площа пожежі становила близько 30 тис. гектарів.

До гасіння залучалось 1069 осіб та 156 одиниць техніки. У тому числі три літаки АН-32П, якими здійснювалося скидання до 150 тонн води на добу.

У травні уряд виділив 11,2 млн грн для придбання житла сім’ям, будинки яких згоріли. Крім того, уряд ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 45,3 млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області. Зокрема, Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) - 7665 тис. гривень та Міністерству енергетики та захисту довкілля (для Державного агентства лісових ресурсів) - 37 670 тис. гривень. За ці кошти, в тому числі, буде закуплено пожежно-технічне оснащення, протипожежне обладнання, засоби пожежогасіння тощо.

Фото: ДСНС