У Харкові біля консульства Азербайджану вшанували пам'ять загиблих на кордоні з Вірменією

Акція пам'яті загиблих у збройному конфлікті на кордоні між Азербайджаном і Вірменією відбулася увечері у вівторок біля почесного консульства Азербайджанської Республіки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зібралися тут для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час збройного конфлікту 12 липня на кордоні між Азербайджаном і Вірменією. Вперше за 30 останніх років недружня сторона застосувала не тільки стрілецьку зброю, але й артилерію. В результаті конфлікту загинули 11 осіб, в тому числі 5 офіцерів, 2 прапорщики, 1 сержант і 3 солдати. Один зі снарядів влучив в будинок 76-річного місцевого жителя з села Агдам, який загинув, ставши жертвою агресії", - сказав на заході почесний консул Азербайджану в Харкові Афган Салманов.

У Харкові біля почесного консульства Азербайджану вшанували пам'ять загиблих в результаті конфлікту на кордоні з Вірменією / Фото: В’ячеслав Мадієвський. Укрінформ

За його словами, азербайджанська діаспора Харківщини не може залишатися байдужою до подій на кордоні: "Ми готові захищати свою землю, але водночас закликаємо до деескалації конфлікту".

"Обидва мої сини-студенти прийшли на акцію з національним прапором Азербайджану. Я розумію і підтримую їх почуття. Водночас звертаюся до представників культури Вірменії із закликом внести свою лепту в улагодження конфлікту на кордоні. Війна не потрібна людям, будь-які суперечки можна вирішити дипломатичним шляхом", - сказав учасник акції, народний художник України Катіб Мамедов - автор понад десяти пам'ятників у Харкові.

В акції взяли участь більш як 100 осіб, багато хто був у національному вбранні, з прапорами України та Азербайджану вони вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у зоні конфлікту, а також голосно скандували "Слава Азербайджану!", "Слава Україні!", "Не забудемо наших героїв!".

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Біля Почесного консульства Азербайджану чергували наряди поліції і представники позавідомчої охорони. Інцидентів не було.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану заявило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських сил на Товузькому напрямку державного кордону із задіянням артилерії.

Унаслідок боїв, що тривали в ніч на 13 липня, загинули четверо азербайджанських військових, ще четверо були поранені. Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.