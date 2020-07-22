В Ужгород прилетів літак із хасидами
Про це повідомляють у Закарпатській ОДА.
“В аеропорту “Ужгород” приземлився борт із паломниками на борту. Щороку хасиди приїздять до Закарпаття, щоб відвідати могилу і вшанувати пам'ять одного з духовних лідерів єврейської общини, який похований на єврейському кладовищі поблизу синагоги у Буштині Тячівського району. У євреїв поширений звичай відвідувати могили духовних наставників по усьому світу”, - йдеться у повідомленні.
Зі слів голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова, релігійне паломництво – це ще один вид туризму, який сприяє економічному розвитку регіону, додаткова стаття доходів до місцевих бюджетів. В цьому сенсі важливою складовою є Ужгородський аеропорт, зазначив він.
Петров повідомив, що у вересні, за планом, після підписання угоди зі Словаччиною про використання повітряного простору ЄС, летовище запрацює повноцінно, тоді зможуть розпочати свою роботу регулярні авіарейси.
Як повідомляв Укрінформ, аеропорт в Ужгороді не працює повноцінно уже понад три роки, таким чином найзахідніша область не має повітряного сполучення навіть зі столицею України. В минулому році на кілька місяців аеропорт запрацював, втім, восени зльоти/посадки літаків знову припинилися.
Фото: Закарпатська ОДА