В Ужгород прилетів літак із хасидами

Летовище в Ужгороді, котре не працює повноцінно кілька останніх років, прийняло чартерний літак із хасидами.

Про це повідомляють у Закарпатській ОДА.

“В аеропорту “Ужгород” приземлився борт із паломниками на борту. Щороку хасиди приїздять до Закарпаття, щоб відвідати могилу і вшанувати пам'ять одного з духовних лідерів єврейської общини, який похований на єврейському кладовищі поблизу синагоги у Буштині Тячівського району. У євреїв поширений звичай відвідувати могили духовних наставників по усьому світу”, - йдеться у повідомленні.

Зі слів голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова, релігійне паломництво – це ще один вид туризму, який сприяє економічному розвитку регіону, додаткова стаття доходів до місцевих бюджетів. В цьому сенсі важливою складовою є Ужгородський аеропорт, зазначив він.

Петров повідомив, що у вересні, за планом, після підписання угоди зі Словаччиною про використання повітряного простору ЄС, летовище запрацює повноцінно, тоді зможуть розпочати свою роботу регулярні авіарейси.

Як повідомляв Укрінформ, аеропорт в Ужгороді не працює повноцінно уже понад три роки, таким чином найзахідніша область не має повітряного сполучення навіть зі столицею України. В минулому році на кілька місяців аеропорт запрацював, втім, восени зльоти/посадки літаків знову припинилися.

Фото: Закарпатська ОДА