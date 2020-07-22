На Київщині за добу - 26 випадків коронавірусу

За минулу добу в Київській області підтвердили 26 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом за весь час епідемії зафіксували 3358 випадків.

Такі дані Київського обласного лабораторного центру опубліковані на сторінці Київської ОДА у Facebook.

“В області 22 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3358 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 288 дітей та у 554 медичних працівників. За добу підтверджено 26 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 4-х дітей віком від 9 міс. до 11 років”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що троє людей, у яких було виявлено коронавірус минулої доби, госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 23 особи перебувають на самоізоляції (під медичним спостереженням).

Водночас в ОДА підкреслили, що за добу одужали 90 осіб, у тому числі 12 дітей, загалом уже одужали 2397 осіб.

За весь період епідемії на Київщині, за інформацією ОДА, із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 640 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2718 осіб.

“Загалом за період епідемії у Київській області померло 59 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходили”, - додали в облдержадміністрації.

Як повідомлялося, станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу — 829.