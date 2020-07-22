У Дніпрі — спалах коронавірусу після весілля на 150 осіб
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, інформує сайт ОДА.
"В області фіксуємо зростання рівня захворюваності на COVID-19 – лише за останню добу лабораторні дослідження підтвердили 36 нових випадків. Разом з поліцією розбираємося, чим це викликано. Вірогідно, осередком стало весілля в ресторані, яке пройшло з порушенням епідемічних норм – зібралося близько 150 гостей. А ще – церковне богослужіння", – розповів Бондаренко.
Він додав, що стосовно ресторану вже відкрили кримінальне провадження. Керівникам єпархій ще раз рекомендували проводити богослужіння онлайн.
Наразі в регіоні провели 28370 ПЛР-тестів та 54214 досліджень методом ІФА.
На Дніпропетровщині – 1260 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. 1067 людей вже одужали, 25 – померли.
Станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829.