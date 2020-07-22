На Житомирщині за добу - найбільше випадків COVID-19 із початку місяця

На Житомирщині за минулу добу підтвердили 25 нових випадків COVID-19, що є найбільшим показником із початку липня.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

«За минулу добу в Житомирській області діагностовано 25 нових випадків захворювання на COVID-19, що підтверджено лабораторними дослідженнями. Загалом в області від початку епідемії на коронавірусну інфекцію захворіли 1 тис. 634 жителі», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, нові випадки інфікування виявлені у Житомирі, Житомирському, Бердичівському, Черняхівському, Новоград-Волинському, Чуднівському, Олевському та Овруцькому районах.

Найбільше хворих зафіксовано у Житомирі (547), Житомирському (209) та Коростенському (158) районах.

Водночас, за добу від коронавірусу в області одужали 23 особи.

Загалом на Житомирщині COVID-19 подолали 1289 пацієнтів, а 35 – померли.

З початку липня в області за добу фіксували від 2 до 14 нових випадків коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 22 липня лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, з них за добу – 829. Загалом в Україні зареєстровано 1534 смерті від COVID-19. Одужали – 33 172.