Мотопробіг "За єдність України" проїхав Львівщиною

Теренами Львівщини у середу проїхали понад 60 мотолюбителів, а ввечері зупинилися в центрі Львова, щоб у четвер знову вирушити в дорогу. Мотопробіг відбувається в рамках акції "За єдність України".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу

«Вчора ми виїхали з Ужгорода, сьогодні проїхали містами Львівщини, завтра їдемо "звільняти" Луцьк. Всі мешканці нас зустрічають дуже позитивно, щиро, і це дає надію. На теперішній час це 60 учасників, які їдуть увесь час, але кожного дня зі всієї України з’їжджаються ті, хто хоче взяти участь. Сьогодні (21 липня - ред.) з Бердянська людина приїхала, вчора (20 липня - ред.) - зі Слов’янська. І це здорово, це єднає всіх, єднає державу. І я думаю, що люди зрозуміють, що ми всі однакові, які б не були в нас відмінності, ми повинні бути разом», - розповів організатор мотопробігу Микола Спірідонов.

Мотопробіг "За єдність України" / Фото: Людмила Гринюк. Укрінформ

За його словами, в учасників мотопробігу попереду 6 тисяч кілометрів, понад 50 міст України та майже два тижні пригод.

Читайте також: На Львівщині відбулося перше в цьому році інклюзивне сходження на гору Пікуй

Із державним прапором та кримськотатарським стягом байкери з усієї країни та з-за кордону, за планом, 1 серпня повинні прибути у с. Чонгар Херсонської області, де відбудеться церемонія передавання кримськотатарського прапора в анексований Крим. Фінішують учасники на острові Хортиця, що на Запоріжжі.