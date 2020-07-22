МВС: Куля терориста ледь не зачепила голову першого заступника голови Нацполіції

Куля, яку випустив луцький терорист Максим Кривош з автобуса із заручниками, ледь не зачепила голову першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Те, що все завершилося без жертв — це щастя, успіх і результат ефективних переговорів. На відео постріл, який здійснив терорист, у якого не витримали нерви. Куля пройшла в декількох десятках сантиметрів від голови першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля", - зазначив Геращенко.

На підтвердження своїх слів він опублікував відео, на якому видно, як Коваль підходить до автобуса, щоб передати воду для людей, які знаходилися в полоні у терориста. Не минуло й хвилини з того моменту, як у відповідь з автобуса пролунав постріл.

У зв'язку із цим, Геращенко запропонував вручити Ковалю державну нагороду за рішучість і сміливість, виявлену в ході переговорів з небезпечним злочинцем.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 10 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Заручників було звільнено, а терориста — затримано.