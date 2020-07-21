Аплодисменти правоохоронцям та крики "Молодці" - реакція жителів Луцька на звільнення заручників
Відео він опублікував у Facebook.
Геращенко зауважив, що такою була реакція жителів Луцька на успішне завершення спецоперації зі звільнення заручників.
Також він зауважив, що всі поліціянти, співробітники СБУ, журналісти та всі хто діяв командно і професійно — молодці.
Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.
У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.
Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Всіх заручників звільнили, терориста – затримали.