Аплодисменти правоохоронцям та крики "Молодці" - реакція жителів Луцька на звільнення заручників

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео, на якому жителі Луцька аплодують правоохоронцям, які штурмом звільняли заручників з автобуса.

Відео він опублікував у Facebook.

Геращенко зауважив, що такою була реакція жителів Луцька на успішне завершення спецоперації зі звільнення заручників.

Також він зауважив, що всі поліціянти, співробітники СБУ, журналісти та всі хто діяв командно і професійно — молодці.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.

Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Всіх заручників звільнили, терориста – затримали.