Окружний адмінсуд заявляє про "безпрецедентний тиск" і звертається до Зеленського

Окружний адміністративний суд м.Києва звернувся до Президента України Володимира Зеленського із заявою про безпрецедентний тиск.

Заява оприлюднена на сторінці ОАСК у Facebook.

“Останнім часом, незважаючи на деякі позитивні зрушення у комунікації судів та суспільства, ми знову стали свідками безпрецедентного тиску на судову гілку влади. Ви не могли не помітити намагання за будь-яку ціну очорнити суди та суддів, підірвати довіру українців до судової системи. Політики, грантові активісти та лояльні до них ЗМІ знову переконують громадян країни у тому, що вітчизняна судова система наскрізь корумпована, що вона не здатна виконувати свої функції. Особливо вразливою є та частина судової системи, яка розглядає суперечки громадян та юридичних осіб з державою та її органами”, - ідеться в документі.

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Як зазначається, сили, які фінансуються та направляються із-за кордону, відверто тиснуть на суспільство та державні органи, вимагаючи лише одного - призначення іноземців керувати українськими суддями і судами. Системність їхніх дій дає підстави говорити про існування плану, в якому Україні відведена не дуже почесна роль. Плану, метою якого є встановлення повного контролю за українською судовою системою із-за кордону та, таким чином, встановлення контролю над українською державою та її владними органами. Адже той, хто контролюватиме суди, матиме важіль впливу на рішення будь-якого органу, включно із рішеннями Президента.

Ми переконані у тому, що нинішня ситуація навколо Окружного адміністративного суду міста Києва – частина цього плану”, - стверджують автори заяви.

За їхніми словами, вони більше за всіх зацікавлені у встановленні істини та готові співпрацювати задля забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

“Єдине, що ми просимо – дотримання Конституції та законів України. Щоб неправдива та недостовірна інформація не розповсюджувалась до часу належної перевірки її в судовому поряду у встановлений законом спосіб. Щоб ми, судді, могли аргументовано довести абсурдність та фальшивість тих звинувачень, що вкотре лунають на нашу адресу”, - зазначили в ОАСК.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 17 липня, в Окружному адмінсуді Києва заявили, що у їх приміщенні проходять обшуки, і що «серед озвучених підстав – розслідування «справ Майдану».

Згодом у НАБУ поінформували, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

У НАБУ уточнили, що голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зеновій Холоднюк діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККСУ і ВРП.