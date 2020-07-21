У Гадяцькому соціальному гуртожитку для переселенців виявили COVID-19

У райцентрі Гадяч на Полтавщині виявлено випадок COVID-19 у соціальному гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб.

Про це інформує сайт Гадяцької міської ради.

За інформацією, у зв'язку з виявленням випадку COVID-19 у соціальному гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

“Про додаткові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респiраторної хвороби COVID - 19 у соцiальному гуртожитку для тимчасового проживання внутрiшньо перемiщених осiб, на територiї м, Гадяч”, - такою була тема засідання, сказано в протоколі.

Комісія з питань ТЕБ і НС вирішила, що слід вжити низку заходів безпеки: провести дезінфекцію соціального гуртожитку; створити контрольно-пропускний пост на період самоізоляції; уточнити і скласти список осіб, які проживають у гуртожитку; проводити медико-санітарне спостереження за мешканцями гуртожитку, активно виявляти осіб із симптоматикою, забезпечити оперативну госпіталізацію хворих; провести тестування мешканців та працівників соціального гуртожитку.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 липня лабораторно підтверджено 60 166 випадків COVID-19, з них за добу – 673.