KharkivAviaFest перенесено на 2021 рік через COVID-19

Проведення під Харковом відомого авіафестивалю KharkivAviaFest перенесено на наступний рік у зв'язку з пандемією, викликаною коронавірусною інфекцією.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Харківському аероклубі імені Валентини Гризодубової.

"Обставини, пов'язані з карантинними заходами, змушують нас перенести цей популярний захід. Авіафестиваль, який планувався 29-30 cерпня цього року, як завжди, на аеродромі "Коротич" під Харковом, відбудеться тут у 2021 році, 28-29 серпня", - зазначили у аероклубі.

Всі придбані квитки, додали у аероклубі, залишаються дійсними: "У разі необхідності можна звернутися до оператора, у якого придбано квитки, та повернути їх за діючими правилами".

В аероклубі зазначили, що в 2015 році, коли клуб відмічав своє 90-річчя, було засновано традицію великих авіаційних заходів, відтоді авіафестиваль став наймасштабнішою подією, а аероклуб посів 1 місце серед авіаспортклубів "Товариства сприяння обороні Україні".

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на керівника Харківського аероклубу імені Валентини Гризодубової Сергія Філатова, 31 серпня 2019 року аси з України та Латвії продемонстрували майстерність вищого пілотажу на авіашоу VI KharkivAviaFest під Харковом. Шоу тоді зібрало близько 10 тисяч шанувальників авіації, які побачили польоти бойових, реактивних та навчально-тренувальних літаків.