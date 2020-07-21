На Запоріжжі чоловік з гранатою погрожував перекрити дорогу — поліція

На Запоріжжі правоохоронці затримали озброєного нетверезого чоловіка, який із предметом, схожим на гранату, погрожував перекрити дорожній рух.

Про це інформує відділ комунікації поліції Запорізької області.

“20 липня о 17:15 до Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевого мешканця, який заявив, що в нього є вибуховий пристрій і зараз він буде перекривати дорожній рух. Декількома хвилинами пізніше до чергової частини відділу поліції надійшло ще одне повідомлення про те, що до продуктової крамниці, розташованої на бульварі Центральному в місті Василівка зайшов озброєний громадянин з предметом, схожим на гранату”, - розповіли в поліції.

За вказаною адресою негайно виїхали співробітники сектору реагування патрульної поліції на чолі з керівництвом Василівського відділу поліції, а також працівники Управління поліції охорони.

«Оцінюючи ситуацію, яка склалася в крамниці, мною було прийнято рішення особисто піти на контакт з порушником, щоб попередити небезпечну ситуацію. Чоловік не очікував активних дій, тому вдалося швидко наблизитися до нього та відібрати боєприпас. Його я передав спеціалістам-вибухотехнікам, які невдовзі прибули на місце події», - уточнив т.в.о начальника Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Максим Білоусов.

Підозрюваним виявився місцевий мешканець 1968 року народження, раніше судимий за корисливі злочини, який до того ж, відповідно до висновку медичного огляду, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

“Зловмисник у минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що боєприпас він привіз із зони проведення операції Об’єднаних сил. Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру”, - уточнюється у повідомленні.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий Василівського відділу поліції відкрив кримінальні провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) ККУ. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Тривають досудові розслідування.