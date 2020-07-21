Козицький не братиме участь у виборах мера Львова

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький не братиме участь в місцевих виборах як кандидат на посаду міського голови Львова від партії "Слуга народу".

Про це сьогодні на прес-конференції заявив очільник області.

"У мене нема амбіцій брати участь у виборах на посаду мера Львова. Я вважаю, що я потрібен тут, на посаді голови Львівської обласної державної адміністрації", – сказав Козицький.

Він зазначив, що партія "Слуга народу" досі не визначилась з тим, хто ж саме представлятиме її на місцевих виборах, а список з дев'яти потенційних кандидатів оприлюднять згодом. Водночас Козицький відмовився коментувати, хто є в цьому списку.

Як повідомлялося, 19 червня Львівську обласну організацію партії "Слуга Народу" очолив Максим Козицький, голова Львівської обласної адміністрації. Рішення про призначення Козицького керівником Львівської обласної парторганізації ухвалили Вища рада партії та члени обласної партійної організації під час конференції регіонального партійного осередку.