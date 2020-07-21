Завершили ремонт дороги між Кремінною та Рубіжним на Луганщині

На дорозі Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ між Кремінною та Рубіжним завершено ремонт.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Слід зазначити, що до початку робіт на цій ділянці були значні ушкодження. Зокрема, ями, вибоїни, тріщини, занедбані узбіччя. На п’яти кілометрах автошляху Р-66 виконані роботи з холодного фрезерування, а також покладено дрібнозернистий асфальтобетон завтовшки 6 см. Також влаштовані з’їзди та впорядковане узбіччя», - ідеться в повідомленні.

Крім того, що зазначена дорога прокладена через населені пункти всередині Луганської області, її також можна вважати частиною траси Сєвєродонецьк – Слов’янськ – Краматорськ, тобто вона фактично з’єднує два обласних центри.

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Трасу високої якості від Кремінної до адміністративної межі з Донецькою областю було прокладено протягом 2017 року. Наступного року такого ж рівня дорогу було реконструйовано на ділянці від Слов’янська до межі з Луганщиною.