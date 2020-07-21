Віталій Боговін, голова Запорізької ОДА

У червні президент України змінив голову Запорізької ОДА. Новим очільником регіону став 50-річний бізнесмен Віталій Боговін. Під час співбесіди у Кабміні він не приховував, що досвіду роботи на державній службі не має, але заявив, що знає, як керувати бізнесом, спілкуватись із людьми і має бажання працювати у владі. На момент призначення про Боговіна було відомо не дуже багато: народився в смт Більмак (до 2016 року – Куйбишеве) Запорізької області, закінчив Дніпропетровський аграрний університет. З 2008 року займався приватним бізнесом, у 2019 році балотувався до Верховної Ради, але програв. Пройшов місяць. За цей час уже не бізнесмен, а голова ОДА Віталій Боговін устиг провести кілька виїзних нарад, десятки офіційних зустрічей та дати одну прес-конференцію, а також погодився на інтерв’ю для Укрінформу. 8 КІЛ ПЕКЛА І 7 ПОГОДЖЕНЬ, АБИ ПІТИ У ВІДПУСТКУ - З моменту вашого призначення прийшов місяць. Скільки вихідних було за цей час? - Офіційне призначення було 12 червня. Це була п’ятниця. Вихідних з того моменту не було. Взагалі. Робочі дні дуже інтенсивні. Кабінетного режиму не дотримуюсь, не люблю. Як правило, з дому виїжджаю о 6:30, о 6:45-6:50 вже на робочому місці й починаються зустрічі, наради, виїзди – робота. День спливає дуже швидко. Додому приїжджаю пізно – о 22:00-22:30. - Так скоро і виженуть… - Та вже (посміхається).

- Ви прийшли на державну службу з бізнесу. Наскільки відрізняється процес управління у державній структурі? - Це абсолютно інший вид роботи. Тут (в ОДА – авт.) все дуже зарегульовано і законами, й розпорядженнями. За один день змінити нічого не можна, та й міняти має ВР, законотворці, ми – виконавці. Звісно, хотілося б, щоб тут розвивалось все, як у бізнесі: швидко домовились – виконуємо, а тут… спочатку приходить лист… Банальний приклад: заява на відпустку – 7 погоджень. Кому вони потрібні? Начальник розуміє, що його підлеглий іде у відпустку, підпис поставив – і хай він іде. Але ж ні, 7 погоджень, резолюція, три аркуші, 8 кіл пекла – і тільки потім людина йде у відпустку. - Що зробили за цей місяць? - О-о-о, місяць на державній службі – це зовсім не термін, але... перекроюємо структуру апарату ОДА, почали реорганізацію департаментів. Провели велику нараду щодо штатного розпису, розбирались навіть у тому, чому в спеціалістів та начальників різна зарплата. Боремося з бюрократією. - Як? - Уже на 4-й день перейшли на електронний документообіг. От уявіть виїзні наради: готується довідка, в якій пишеться все – починаючи від автобіографії керівника РДА, закінчуючи кількістю курей у кожному дворі. Я перші три дні намагався дорогою читати ті довідки: ну, реально там скукотіща написана. А потім попросив, аби мені це в електронному вигляді робили. Почали робити. Тож, уже якусь пачку паперу зекономили.

- А чи є конкретні результати, які могли б собі в актив записати за перший місяць роботи? На всіх об'єктах “Великого будівництва” є відеокамери, і жителі області бачать онлайн, що і як будується - Так, є. Запорізька область стала однією з перших в Україні, хто запровадив онлайн-карту об'єктів, які ремонтуються за програмою "Велике Будівництво". На кожному об'єкті “Великого будівництва” ми поставили камери відеоспостереження. Вони працюють в онлайн-режимі, кожен житель області може побачити, як і що будується. До 1 вересня ми здамо всі дитячі садки, школи і дорогу на Бердянськ (Н-30 – авт.) ми добудуємо за пару тижнів. Багато проєктів готуємо на наступний рік, і ведемо переговори з Укрексімбанком про надання кредиту в 1 млрд гривень на ремонт доріг місцевого значення. Вже оголосили деякі тендери. Ведеться величезна робота. - Чи отримали вже першу зарплату? - Чесно, ще не знаю. Тільки сьогодні (15 червня – авт.) картку зарплатну отримав, ще не активував її. (За інформацією видання “Слово і діло”, у червні Віталію Боговіну було нараховано 28 338 гривень – авт.).

ПРОДАЖ БІЗНЕСУ І ЗАПРОШЕННЯ ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА - На засіданні Кабміну, коли ви співбесіду проходили, віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Запорізька область посідає третє місце з кінця в рейтингу ефективності голів ОДА. Це, власне, і стало однією з причин звільнення її тодішнього очільника Віталія Туринка. - Що стосується попередників, то я ніколи не озираюся назад, тільки дивлюсь уперед. Не буду коментувати роботу попередників, але скажу все ж, що будівництво шкіл, садочків і доріг розпочалося. Наше завдання – добудувати; якщо є проблемні питання, наше завдання – їх вирішити. Проблем маса. От взяти хоча б ШВСМ (школу вищої спортивної майстерності, реконструкцію басейну роблять вперше за 50 років, вартість робіт – понад 50 млн грн – авт.). Вже пишуть, що ми незаконним шляхом міняємо підрядника. Люди добрі, прийшов депутат облради, спортсмен, активіст – і каже, що в нас не будується ШВСМ. Ми оперативно відреагували, разом із департаментами та депутатами набрали телефоном підрядника, який був у Дніпрі, наполегливо, дуже наполегливо його запросили на бесіду. Він спочатку не хотів, а потім все-таки приїхав. Ми всі зустрілись. Проговорили, що він не якісно будує, була зруйнована чаша басейну в процесі будівництва. Ми просили його, аби він покинув цей підряд, бо не в змозі добудувати його. Він погодився. Згідно із законодавством, треба розірвати договір, оголосити новий тендер, знайти іншого підрядника, поновити проєктно-кошторисну документацію у зв’язку з пошкодженням чаші басейну. Нам що треба: вкластись у строки і здати об’єкт до нового року чи отримати якісний басейн? Ми вирішили, що потрібен якісний басейн. - Після співбесіди на Кабміні пройшло три тижні до того, як вас представили. Що відбувалося весь цей час? Чому так довго “тягли” з призначенням? Вийшов із бізнесу і повертатись у нього не буду - Зустріч із президентом була ще за тиждень до того, як перші медіа висвітлили факт зміни голови ОДА, а далі почалась бюрократія і спецперевірки. Але є й плюси: якраз за ці три тижні я трошки увійшов у курс, навчився. Бачив, що писали, мовляв, Боговін іде від “промислової” групи чи “аграрної” групи. Напишіть усім, хай заспокоються. Я не належу до якихось груп. Це я вам особисто заявляю. Мене запросив на роботу Офіс президента, і тільки там, і особисто з президентом була співбесіда. Все – крапка. Я прийшов працювати, це новий етап у моєму житті. У мене був величезний бізнес. Наголошую: був. Моя частка продана, буде оприлюднена нова декларація. Я вийшов із бізнесу і повертатись у нього не буду.

- Важко було прийняти рішення? - Мабуть, легко. Є такі етапи, коли треба змінювати життя кардинально. Я для себе вирішив так. Вирішив спробувати себе в державницькій роботі. Політикою почав займатись рік тому (у 2019 році балотувався до ВР у 78-му окрузі від партії «Слуга народу», але програв народному депутату Олександру Пономарьову – авт.). Мабуть, у мене виходить… Хтось десятиліттями йде до мерського крісла і ніяк не дійде, а хтось за рік зумів кардинально поміняти своє життя і стати головою ОДА. ЩОБ ПРИЙНЯТИ НА РОБОТУ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ ТРЕБА ПІВРОКУ - Хто є вашими радниками? - Зі мною прийшло кілька людей з моєї бізнес-команди. Вони також покинули роботу в бізнесі. Це невелика команда. Що стосуються того, хто радить, то я слухаю всіх, але прийняття рішень – моя відповідальність. У мене є радник з фінансових, юридичних питань, промисловості, з агро – самі розберемося (сміється). - Уже всі райони об’їхали? З усіма керівниками територій поспілкувались? Можливо, вже й попрощатись встигли з кимось? - З усіма головами РДА поспілкувався. Вже половину з них подали на заміну. Розглядаються в Офісі президента кандидати, проходять перевірку. Райони об’їхали не всі, але половину точно. Маємо контакт із головами ОТГ. Виїжджали двічі в Токмак, де були народні хвилювання щодо кількості ОТГ. У нас одна з небагатьох областей в країні, де нуль проблем щодо ОТГ.

- На сайті ОДА є розпорядження, в якому зазначено, що в апараті ОДА має працювати 7 людей. Це означає, що у вас буде більше заступників, аніж у ваших попередників? - Ні, про збільшення мова не йде. Така кількість була завжди. Просто стільки ніколи не працювало. Я не знаю, скільки їх буде, будемо дивитись по обсягу роботи. Зараз двоє людей стажуються на посади заступників (Віталій Тишечко – депутат Запорізької міської ради, працює на “Мотор Січ”, а також Олександр Свистун – колишній керівник Запорізького центру розвитку місцевого самоврядування – авт.) і ще двоє – проходять перевірки. Не триматиму людей, які не будуть працювати. От кажуть: “Президент набирає не тих людей, змінив Кабмін”. Правильно робить: якщо не працює – значить треба міняти. В ОДА, для того, аби звільнити держслужбовця, треба півтора місяця, а щоб прийняти на роботу – півроку. В бізнесі я б команду створив за місяць, а то й за два тижні. Не територія є проблемною, є проблеми влади, яка хазяйнує на тій території - Щодо проблемних територій, говоримо Бердянськ – одразу згадується колектор, Кирилівка – проблема з водою… Коли вирішаться ці проблеми? - Хто вам сказав, що проблемні території? Не територія є проблемною, є проблеми влади, яка хазяйнує на тій території. Ми були у Бердянську, бачили колектор, говорили з підрядником. Не побачив я нічого такого, що говорило би про те, що там щось не добудується. Мені обіцяли добудувати за місяць-півтора. - Так що, у вересні можна їхати перевіряти? - Можна. Давайте разом поїдемо. Щодо Кирилівки. Не винна Кирилівка у тому, що там нема води. Там немає бажання провести воду і зробити каналізацію, а є бажання возити воду бочками і так само вивозити нечистоти, бо на цьому заробляються гроші. Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди з данцями, будуть виділені гроші. Тож купуйте землю у Кирилівці. Скоро там буде шикарний курорт.

- Зараз триває збір урожаю, деякі фермери говорять про рейдерство та “віджимання” врожаю. У Запорізькій області є така проблема? - Є така проблема. Прямого бандитського захоплення нема. Рейдери також користуються послугами юристів. Є декілька справ, вони зараз розслідуються у ГУНП і СБУ. Ми знаємо, хто робить, як робить. Такі питання не ОДА має вирішувати, є прокуратура, суд. - Власне, чого запитала саме у вас, бо ви прийшли на державну службу з аграрного сектора, у вас є прямий контакт із фермерами і, можливо, вони вам більше довіряють і можуть звернутись. - Все так і є. Звертаються. Днями до мене прийшли фермери з Мелітопольського району, в господарстві якого відбуваються такі процеси. - А на яких промислових підприємствах ви вже були? - Був на “Мотор Січ”. Я такого крутого виробництва ще не бачив! Маю честь бути запрошеним на “Запоріжсталь”. Найближчим часом поїду. Розбираємось із деякими підприємствами, які не працюють – Кремнійполімер, ЗАлК. Буду доповідати про них особисто президенту. Там і невиплата зарплати, і вирізання металобрухту тощо. Підприємства мають працювати. Намагаємось знайти діалог і з Обленерго, і з Запорізьким титано-магнієвим комбінатом (ЗТМК).