Запорізький аеропорт прийняв перший прямий рейс з Будапешту

Запорізький міжнародний аеропорт прийняв перший прямий рейс із Будапешту авіаперевізника Wizz Air.

Про це написав міський голова Запоріжжя Володимир Буряк у Facebook.

“Вильоти за цим напрямком будуть здійснюватися двічі на тиждень – щопонеділка та щоп’ятниці. А головне, вартість квитків є досить доступною – від 14,99 євро. Це “перша ластівка” в відкритті нових рейсів до країн Європи”, - написав Буряк.

Першим рейсом до Запоріжжя прилетіло 40 осіб, на виліт зареєструвалися 34 пасажири.

З 2 серпня Wizz Air планує запустити прямий рейс із Запоріжжя в Дортмунд.

Відсьогодні також розпочався продаж квитків на рейс «Запоріжжя - Мілан», що стартує з 27 жовтня. Заплановані рейси до Відня, Вільнюса, Вроцлава, Гданська та Кракова.

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Найближчим часом для зручності пасажирів міська влада Запоріжжя обіцяє запустити маршрут із великими автобусами до аеропорту.