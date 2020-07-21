На Закарпатті пройшов чемпіонат України з гірських гонок

У Перечинському районі Закарпаття відбулися І та II етапи чемпіонату України з гірських гонок “Бескид”.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА.

“У селах Вільшанки та Лумшори Перечинського району відбулися І та ІІ етапи чемпіонату України з гірських гонок “Бескид”. Протягом трьох днів змагалися гонщики із Київської, Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Чернівецької, Тернопільської та Закарпатської областей”, - ідеться в повідомленні.

На Закарпатті пройшов чемпіонат з гірських перегонів / Фото: carpathia.gov.ua

Переможцями І етапу чемпіонату (абсолютний залік) стали: 1-ше місце – Захаров Дмитро (Львів); 2-ге – Бабак Сергій (Київ); 3-тє – Юр’єв Віталій (Львів). На ІІ етапі (абсолютний залік) переможцями стали: 1-ше місце – Бабак Сергій; 2-ге – Захаров Дмитро; 3-тє – Трутнев Вадим (Ужгород).

У Закарпатській області цей захід проводиться 11 років поспіль. Цьогоріч через карантинні обмеження перегони двічі переносили. Наступний етап чемпіонату України відбудеться у Івано-Франківській області. А переможець останнього етапу представить Україну на міжнародних змаганнях.