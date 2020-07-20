На Київщині поліція за вихідні повернула додому десятьох зниклих дітей
Про це інформує поліція Київської області у Facebook.
“За вихідні дні ювенальні поліцейські повернули рідним 10 зниклих дітей. Усіх розшуканих неповнолітніх поліцейські повернули неушкодженими. Нічого лихого з ними не трапилось”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, о 20.30 до поліції Київщини надійшло повідомлення від жительки Сквирського району, що близько 12:00 сусід взяв із собою двох її дітей 8 та 11 років, свого 6-річного онука і пішов з ними до водойми дивитися на лебедів і не повернулися.
“За тривогою був піднятий особовий склад місцевої поліції, ювенальні працівники поліції...Через дві години поліцейські помітили чоловіка з дітьми на узліссі і допомогли їм швидко повернутися додому”, - йдеться у повідомленні.
У Переяслав-Хмельницькому районі 12-річний хлопчик втік від батьків, бо вони на нього накричали. На пошуки дитини були задіяні ювенальна поліція, слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції.
“У Києво-Святошинському районі його одноліток не вперше втік з дому, але і його швидко розшукали та повернули батькам”, - зазначається у повідомленні.
Загалом цього року поліція Київської області розшукала і повернула дорослим 400 зниклих неповнолітніх.
Фото в тексті: Національна поліція