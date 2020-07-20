На Київщині поліція за вихідні повернула додому десятьох зниклих дітей

У Київській області за вихідні поліцейські повернули рідним десятьох зниклих дітей.

Про це інформує поліція Київської області у Facebook.

“За вихідні дні ювенальні поліцейські повернули рідним 10 зниклих дітей. Усіх розшуканих неповнолітніх поліцейські повернули неушкодженими. Нічого лихого з ними не трапилось”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, о 20.30 до поліції Київщини надійшло повідомлення від жительки Сквирського району, що близько 12:00 сусід взяв із собою двох її дітей 8 та 11 років, свого 6-річного онука і пішов з ними до водойми дивитися на лебедів і не повернулися.

“За тривогою був піднятий особовий склад місцевої поліції, ювенальні працівники поліції...Через дві години поліцейські помітили чоловіка з дітьми на узліссі і допомогли їм швидко повернутися додому”, - йдеться у повідомленні.

У Переяслав-Хмельницькому районі 12-річний хлопчик втік від батьків, бо вони на нього накричали. На пошуки дитини були задіяні ювенальна поліція, слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції.

“У Києво-Святошинському районі його одноліток не вперше втік з дому, але і його швидко розшукали та повернули батькам”, - зазначається у повідомленні.

Загалом цього року поліція Київської області розшукала і повернула дорослим 400 зниклих неповнолітніх.

Фото в тексті: Національна поліція