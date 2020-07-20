У Черкасах презентували конкурс мікрогрантів для розвитку громад

Переможцям всеукраїнського заходу від МХП дадуть по 50 000 грн на реалізацію соціально важливих і перспективних проєктів

8-й конкурс мікрогрантів для розвитку громад «Час діяти!» презентували 17 липня у Черкасах під час Форуму місцевого розвитку, організованого агроіндустріальним холдингом МХП та благодійним фондом «МХП — Громаді». Його головна мета — стимулювати активну діяльність представників громад у регіонах України, навчити їх основ проєктного менеджменту та фандрайзингу (залучення коштів), повідомили Укрінформу організатори заходу.

«Наше суспільство - під великим впливом патерналізму, людям насаджується думка, що від них нічого не залежить, за все відповідає влада або місцевий бізнес. Наше завдання — створити умови для проактивного світогляду, який робить людей більш відповідальними перед своїми громадами», — пояснила місію проєкту Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду «МХП — Громаді» під час виступу на форумі.

Надавати кошти на конкурсній основі МХП вперше спробував кілька років тому і тоді бажаючих створювати проєкти було дуже мало, зізнався Ігор Лещенко, заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності.

«Люди звикли писати лише листи з проханням щось надати. А ми хочемо, щоб громада розвивалася і була активною. Спочатку одного залучиш до справ, тоді сотню, а коли більшу частину громади – це вже реальні зміни в суспільстві», - пояснив Лещенко.

Всього на 7 конкурсах мікрогрантів представники громад Черкащини і Київщини захистили 65 проєктів, загальний бюджет яких склав 10 млн грн. Відтепер конкурс поширюється на 15 регіонів України, «МХП — Громаді» обіцяє дофінансувати проєкти-переможці на 70%. Ще 30% авторів навчать залучати кошти самотужки. Реєстрація учасників триває до 25 липня, далі – онлайн-навчання, до 31 серпня учасники заповнять аплікаційні форми й надішлють організаторам. Проєкти оцінить комісія і вже у вересні обере переможців. Реалізувати обрані ідеї планують у жовтні-грудні.

«Ми очікуємо, що проєкти будуть згуртовувати бізнес, державу, владу, членів громад навколо вирішення соціально-економічних проблем українців і що вони будуть сталі – продукуватимуть нові цінності, навіть коли закінчаться грантові кошти», - повідомила Тетяна Волочай.

За словами директорки, за всю історію проведених фондом конкурсів, напрям презентованих ідей помітно змінився.

«4 роки тому нас просили замінити вікна, поремонтувати сходи, а тепер ідеї цікавіші – салон краси відкрити, екофестиваль у селі провести. Є ідея взагалі всю діяльність фонду перевести на конкурсну основу – це підвищує якість проєктів», - розповіла Волочай.

При цьому кошти здобувати планують відразу з кількох джерел. Крім донацій МХП, хочуть залучити внески фізичних осіб (селян і місцевих підприємців), міжнародних грантодавців.

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«Минулого року МХП витратив 170 млн на соціальні проєкти. На початку поточного - вирішили залучити кошти українських бізнес-партнерів і міжнародних донорів. Поки що за останнім пунктом план провалюємо, а от бізнес його перевиконує в рази і замість колишніх 170 млн отримаємо 500», - повідомив Ігор Лещенко. За словами заступника правління МХП, в роботі з міжнародними донорами виявилися певні труднощі, вимоги для участі в довготривалих фінансованих проєктах для наших сільських громад поки заскладні. «Але ми вже освоюємо їх і через рік, гадаю, вийдемо на новий рівень», - впевнений Лещенко.

Серед переможців 7 конкурсу мікрогрантів, зокрема, проєкт відновлення шкільної їдальні, «розумна розмітка» на сільських дорогах, зимовий сад у Центрі первинної меддопомоги, два туристичних маршрути. Автори – люди різного віку від школярів до пенсіонерів.

«Я вже людина поважного віку, але очолюю громадську організацію. При ній є туристичний клуб, от і вирішив роздобути кошти на проведення велотуру місцями сили Черкащини. Фінансування не вистачає, а тут, знаю, дійсно можна його отримати», - пояснив один з учасників конкурсу Яків Прогнімак з Канева.

Проєкти, що не потрапили до числа переможців, голова правління МХП Юрій Косюк профінансував власним коштом. Загалом під час 8-го конкурсу мікрогрантів фонд планує профінансувати ще 60 проєктів (кожен отримає до 50 000 грн).

Проєкт «Час діяти» реалізується Благодійним фондом «МХП — Громаді» з 2016 року. За цей час переможцями мікрогрантових конкурсів стали 65 авторів різноманітних ідей з Черкащини та Київщини, всі отримали кошти на реалізацію соціальних проєктів, спрямованих на розвиток місцевих громад. Протягом 2019 року компанією було спрямовано понад 177 млн грн на проєкти корпоративної соціальної відповідальності.

Фото: МХП