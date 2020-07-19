В Одесі зірвавшись з кручі загинув 12-річний хлопчик

Одеські поліцейські розслідують факт загибелі 12-річного підлітка, який цієї ночі зірвався з обриву на одному з пляжів і загинув.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Близько третьої години ночі на одному з пляжів міста 12-річний хлопчик, зірвавшись з обриву, впав на каміння та від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, неповнолітній був на пляжі зі своїм другом. Дітей без супроводу дорослих побачив охоронець одного з закладів. Чоловік почав викликати поліцію, а хлопчик, почувши це, кинувся тікати, не розрахував відстань і впав з обриву.

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Зараз працівники Шевченківського відділення поліції встановлюють обставини трагедії.

Подію кваліфіковано за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.