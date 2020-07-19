COVID-19 підтвердили у восьми тисяч людей на Львівщині

За увесь час пандемії коронавірусу у Львівській області підтвердили 8000 інфікованих. З них одужали 1234 людини, а 208 – померли.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Станом на 09.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 8000 випадків інфікування коронавірусом, з них 208 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 546 ПЛР-тестів. Відтак, 109 — позитивні. Серед них львів`ян — 67», - повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу.

На стаціонарному лікуванні у Львівській області знаходяться 909 хворих, найбільше у Львівській обласній інфекційній лікарні - 170 осіб та у Центрі легеневого здоров’я - 148.

67 людей перебуває на лікуванні у відділенні реанімації.

За попередню добу на Львівщині було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 62 особи. Скеровано на самоізоляцію 161 особу.

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Як повідомлялося, станом на ранок 19 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 842 випадки COVID-19, за добу — 731 новий.

Фото: city-adm.lviv.ua / Роман Балук